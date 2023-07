50 anni dal diploma di ragioneria: si ritrovano gli ex alunni del Fabio Besta di Ragusa

Si ritrovato per celebrare i 50 anni dal diploma di ragioneria. Lunedi 10 luglio gli ex alunni della VB dell’istituto Fabio Besta di Ragusa hanno celebrato insieme l’importante traguardo.

GLI EX ALUNNI SI RITROVANO

È stato un momento di grande festa e di condivisione, si sono ricordati i momenti salienti e gli aneddoti divertenti riguardanti il periodo di studio. La visione di un video dell’epoca ha riportato alla mente le varie gite scolastiche del periodo, una fra tutte la mitica gita di fine anno a Vienna. Non è mancato un pensiero per chi non c’era più. Dopo baci e abbracci ci si è lasciati con il proposito di rivedersi presto.