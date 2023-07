19 luglio: 27 voli in programma dall’aeroporto di Comiso. Disagi e proteste

Trentatre voli. Nel secondo giorno di piena operatività dell’aeroporto di Comiso aumenta il numero dei voli. Ieri erano 25, oggi sono 33, anzi 35, se si considerano due voli Wizzair per Milano Linate ed Heraklion (Grecia) subito dopo la mezzanotte.

Ai voli già operati ieri altri se ne sono aggiunti. Da Comiso si vola per Milano Malpensa, Torino, Roma Fiumicino, Napoli, Varsavia, Lione, Venezia, Bergamo Parigi Charles De Gaulle, Venezia, Bucarest, Lampedusa, Bergamo Orio al Serio, Londra Gatwick, Malta, Berlino, Ancona, Verona, Heraklion.

Il forte numero di passeggeri ha messo a dura prova lo scalo e in alcuni casi i ritardi sono stati di parecchie ore.

Cancellato un volo per la Grecia: passeggeri restano in aeroporto nella notte

L’aeroporto di Comiso ha funzionato ben oltre il limite delle proprie possibilità ed ha dovuto fare i conti con gli inevitabili disagi. Disagi che sono stati accresciuti, nella serata di ieri, dalla decisione di una compagnia aerea di cancellare il volo per Creta. I passeggeri sono rimasti a terra in aeroporto. Alcuni hanno rifiutato l’alloggio in albergo, a causa dell’ora tarda (il volo era in programma oltre la mezzanotte), per altri c’era la difficoltà di reperire un mezzo che li portasse in albergo e alcuni sono stati accompagnati in auto. Stamattina, un gruppo di passeggeri erano esasperati e hanno minacciato di stendersi a terra sulla pista per impedire qualunque volo prima della partenza del volo per Creta. Alla fine il volo è decollato e la situazione è tornata alla normalità.

Mancano i mezzi di trasporto

Rimane la situazione di caos e di disagi a causa del forte numero di passeggeri e della mancanza di autobus e di mezzi di trasporto che si registra in tutta la Sicilia, con tutti i mezzi impegnati a effettuare corse aggiuntive in tutte le direzioni e per collegare Catania a Palermo, Trapani, Comiso e, in alcuni casi, anche ad alcuni aeroporti calabresi.

Il grosso numero di passeggeri che in questi giorni era previsto su Catania, a causa dell’avvio della stagione delle ferie sta mettendo a dura prova il sistema dei trasporti in Sicilia, sia per ciò che riguarda gli aeroporti, sia per ciò che attiene il trasporto su gomma e su rotaie. I disagi sono accresciuti dal forte caldo.

Nell’aeroporto tutti sono al lavoro in una situazione di emergenza, effettuando turni straordinari e cercando di alleviare al massimo gli inevitabili disagi di questi giorni: i ritardi dei voli fa aumentare il numero dei passeggeri costretto a stazionare negli scali. L’emergenza dovrebbe continuare per tutta la giornata di domani.

Foto: Gruppo Facebook “Fly Comiso”