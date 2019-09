15 settembre come 15 agosto. A Marina di Ragusa e in Sicilia sembra piena estate. Ecco le prossime previsioni meteo - Ragusa Oggi

15 settembre come 15 agosto. A Marina di Ragusa e in Sicilia sembra piena estate. Ecco le prossime previsioni meteo

15 settembre quasi come il 15 agosto. Oggi tanto caldo e un buon mare hanno spinto migliaia di persone a cercare godersi ancora un po’ la spiaggia di Marina di Ragusa, facendo il bagno. Buon tempo, quasi come a ferragosto, con spiagge affollate e voglia di divertirsi come quando si è in piene ferie. In Sicilia l’estate è allungata e la si vive pienamente anche a settembre mentre da qualche giorno le scuole hanno già preso il via e la prossima settimana si festeggerà l’Addio all’Estate.

Ma ecco le previsioni meteo per domani, lunedì 16 settembre mentre è previsto sereno anche nei prossimi giorni. Nel fine settimana il tempo diventerà variabile e venerdì a Ragusa dovrebbe piovere.

PREVISION METEO RAGUSA CITTA’ A Ragusa domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature al pomeriggioDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 4200m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

PREVISIONI METEO MARINA DI RAGUSA A Marina Di Ragusa domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornataDurante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Mare poco mosso. fonte previsioni www.3bmeteo.com

foto da Instagram Ipupari

