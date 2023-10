11 furti in 4 mesi in provincia: accusati tre albanesi

Undici furti in quattro mesi, e commessi in concorso. Tre persone di origine albanese sono ritenute responsabili di furto e ricettazione aggravati e continuati, reati commessi nel periodo tra novembre 2022 e aprile 2023. I carabinieri di Modica hanno notificato ai tre gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari effettuate a loro carico emessi dalla Procura della Repubblica. Si tratta di tre pregiudicati, di cui uno già detenuto in carcere a Ragusa e irregolare sul territorio italiano.

LE OPERAZIONI



I carabinieri hanno iniziato l’attività di indagine in seguito ad un furto perpetrato a Pozzallo a cui ne sono seguiti altri a Ispica, Modica, Ragusa e Scicli.

Le varie operazioni di polizia hanno avuto come effetto il sequestro di gran parte della refurtiva, tra cui tabacchi, attrezzatura da lavoro, apparecchi di telefonia mobile, motocicli, denaro contante per un valore complessivo di 50 mila euro circa e l’immediata restituzione ai legittimi proprietari. In tutto, il gruppo criminale avrebbe effettuato sul territorio 11 furti, tutti in orario notturno.