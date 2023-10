100 e non sentirli! Tanti auguri alla signora Giuseppa Rinzo

Nata il 5 ottobre 1923: la signora Giuseppa Rinzo, di Scicli, ha compiuto 100 anni, un invidiabile traguardo che è stato festeggiato durante la giornata di ieri dal sindaco della città, Mario Marino, e dalla presidente del consiglio comunale Desirè Ficili. Entrambi, si sono recati presso la casa di riposo dove si trova la signora Rinzo.

LA FESTA

Insieme a loro, anche la famiglia della signora Rinzo, composta da tre figli, sette nipoti, dodici pronipoti. Giuseppa ha sicuramente lasciato un’impronta indelebile nella vita delle generazioni successive. Alla signora è stata consegnata una targa in segno di rispetto e gratitudine per la sua lunga e ricca vita.

La storia di Giuseppa come bracciante agricola e come donna e madre esemplare è un esempio di dedizione e sacrificio che merita di essere celebrato. Auguriamo a Giuseppa Rinzo tanti anni di salute e felicità mentre continua a essere una fonte di ispirazione per tutti coloro che la conoscono.