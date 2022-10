10 e lotto, la fortuna bacia la provincia di Ragusa: vincite a Modica e Santa Croce

Doppietta in Sicilia, in provincia di Ragusa: come riporta Agipronews, a Modica è stato centrato un 8 Oro da 50mila euro, mentre a Santa Croce Camerina si festeggia con un 9 da 20mila euro.



L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi di euro dall’inizio dell’anno.

