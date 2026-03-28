“10, 100, 1000 piazze per la Pace”: mobilitazione attiva

di Franceaca Cabibbo – Le città di Ragusa, Modica, Vittorie, Scicli e Pozzallo hanno aderito all’iniziativa “10, 100, 1000 piazze per la pace”. L’iniziativa, promossa da un gruppo di donne di Pinerolo, ha visto l’adesione di numerose città metropolitane e numerose città anche in Sicilia. Tra le altre, in Sicilia, di rilievo l’iniziativa di San Cataldo dove un gruppo fi donne, guidato da Marico Montagna, ha realizzato degli arazzi molto belli che oggi, dalle 9 alle 13, sono stati esposti in piazza Giovanni XXIII, appesi alla cancellata di Palazzo di città. A Vittoria il corteo cittadino è partito stamattina alle 11 da via Marcello Guglielmino e percorrendo alcune vie principali si è concluso in piazza del Popolo. A guidarlo un grande striscione sorretto dai partecipanti e, tra questi, il sindaco Francesco Aiello e l’assessore Francesca Corbino. Anche a Vittoria ha preso forma il grande tappeto per la pace realizzato unendo gli striscioni, i teli e i pannelli che ciascuno ha voluto realizzare. Il tappeto ha voluto simbolicamente rappresentare la “tessitura” della pace.



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