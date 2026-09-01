Zuppà compie 10 anni: Chiaramonte Gulfi si prepara a tre giorni di festa. Per il gran finale ci sarà Roberto Ferrari di Radio Deejay

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Dieci edizioni, dieci anni di entusiasmo e una comunità che continua a fare squadra. Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere la decima edizione di Zuppà, il suo ormai tradizionale carnevale estivo, che da giovedì a sabato porterà nel cuore della città spettacoli, musica, arte, tradizione e soprattutto tanta voglia di stare insieme.

La manifestazione è stata presentata ieri sera nell’aula consiliare del Comune, alla presenza del sindaco Mario Cutello, degli assessori Giancarlo Catania e Adriana Iacono, del presidente della Pro Loco Lucio Molè e del presidente della Consulta giovanile Vincenzo Iacono.

Un momento che è servito non soltanto a illustrare il programma, ma anche a raccontare l’anima di una manifestazione nata proprio dall’iniziativa dei giovani e cresciuta negli anni fino a diventare uno degli appuntamenti più riconoscibili dell’estate chiaramontana.

Zuppà compie dieci anni: “La forza di una comunità”

A sintetizzare il significato della manifestazione è stato il sindaco Mario Cutello, che ha sottolineato il valore di una comunità capace di mettere insieme energie, idee e disponibilità per costruire eventi di grande richiamo anche partendo da risorse limitate.

«Zuppà è la dimostrazione di quanto Chiaramonte sappia donare tempo, idee e impegno – ha detto il sindaco –. È la celebrazione di un’identità viva, di una comunità che sa inventare e costruire insieme».

Un messaggio che rappresenta forse meglio di qualsiasi altro lo spirito della manifestazione. Zuppà non è infatti soltanto una festa estiva, ma il risultato di un lavoro collettivo che coinvolge associazioni, giovani, volontari, carristi e realtà del territorio.

Dalla Consulta giovanile a un evento di riferimento in provincia

La storia di Zuppà nasce proprio dalla Consulta giovanile, che ebbe l’idea di trasformare il tradizionale spirito del carnevale in un appuntamento estivo capace di coinvolgere l’intera città.

Nel corso degli anni la manifestazione è cresciuta, consolidandosi fino a diventare un appuntamento seguito anche oltre i confini di Chiaramonte Gulfi.

L’assessore Giancarlo Catania ha ricordato proprio questo percorso: «Zuppà è la festa delle associazioni, dei giovani, dei carristi, di chi lavora tutto l’anno per mantenere viva la tradizione del carnevale anche d’estate. È la prova che, quando ci si mette insieme, si riesce a fare tanto, anche con poche risorse».

Una crescita costruita dal basso, grazie al contributo di tante persone che continuano a investire tempo ed energie per mantenere vivo lo spirito della manifestazione.

La forza delle associazioni: “Senza competizione, ma con spirito di comunità”

Dietro i tre giorni di festa c’è un lavoro che coinvolge numerose associazioni e realtà locali.

L’assessora Adriana Iacono ha evidenziato proprio il valore di questa collaborazione, sottolineando come ogni associazione metta a disposizione le proprie competenze per contribuire alla riuscita dell’evento.

«Ogni associazione contribuisce con ciò che sa fare meglio, senza competizione ma con spirito di comunità. È questo il segreto di Zuppà: unire le forze per creare qualcosa che appartiene a tutti».

Una filosofia che negli anni è diventata parte integrante dell’identità della manifestazione e che permette a Zuppà di rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

La Pro Loco: “Zuppà è la festa di tutti”

Un ruolo centrale nell’organizzazione e nel coordinamento è quello della Pro Loco, guidata dal presidente Lucio Molè.

«Zuppà è la festa di tutti – ha spiegato Molè –. La nostra forza è la capacità di stare insieme e di costruire con semplicità e passione qualcosa che fa parlare di Chiaramonte in tutta la provincia».

Un orgoglio legato non soltanto alla crescita dell’evento, ma soprattutto alla sua capacità di raccontare all’esterno l’immagine di una città capace di organizzarsi, collaborare e creare momenti di aggregazione.

Dieci edizioni nate dall’entusiasmo dei giovani

A chiudere la presentazione è stato Vincenzo Iacono, presidente della Consulta giovanile, che ha ricordato le origini della manifestazione e il ruolo avuto dai giovani nella sua nascita.

«Zuppà è la prova che la partecipazione e la collaborazione possono generare eventi di grande valore. Festeggiamo dieci edizioni, dieci anni di entusiasmo e di crescita».

Una frase che racchiude il percorso compiuto da una manifestazione nata come iniziativa giovanile e diventata oggi una realtà consolidata.

Tre giorni di festa: si parte con i bambini

Il programma della decima edizione di Zuppà si svilupperà nell’arco di tre giornate, con appuntamenti pensati per coinvolgere diverse fasce d’età.

Si parte giovedì con il Villaggio dei Balocchi, dedicato ai bambini, e con il Festival dello Scaccione, organizzato sotto l’egida dell’Avis.

Una prima giornata pensata quindi per aprire la festa all’insegna della tradizione e dell’intrattenimento, coinvolgendo anche i più piccoli.

Venerdì il centro storico diventa un palcoscenico

Venerdì sarà invece la giornata dedicata agli spettacoli itineranti, alle performance artistiche e alla musica live.

Il centro storico di Chiaramonte Gulfi si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con artisti e musicisti chiamati ad accompagnare il pubblico lungo le vie della città.

Un’atmosfera che punta a valorizzare anche gli spazi del centro storico, trasformandoli in luoghi di incontro e spettacolo.

Sabato il gran finale con i carri allegorici e Roberto Ferrari

Il momento più atteso arriverà sabato, con la tradizionale sfilata dei carri allegorici, cuore della tradizione carnevalesca che Zuppà porta avanti anche durante l’estate.

A chiudere la tre giorni sarà quindi un grande appuntamento musicale con il dj set di Roberto Ferrari di Radio Deejay, destinato a trasformare il finale della manifestazione in una grande festa collettiva.

Carri, musica e spettacolo accompagneranno così l’ultima giornata di un’edizione speciale, quella del decimo anniversario.

Zuppà, dieci anni di una comunità che fa festa insieme

La decima edizione di Zuppà arriva dunque come una sorta di fotografia di Chiaramonte Gulfi: una comunità che, attraverso associazioni, giovani, amministrazione, Pro Loco e volontari, continua a costruire momenti di aggregazione e promozione del territorio.

In dieci anni la manifestazione è cambiata, è cresciuta e ha ampliato il proprio pubblico, ma ha mantenuto intatto il principio dal quale era partita: stare insieme e trasformare la partecipazione in una festa collettiva.

Foto: repertorio

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