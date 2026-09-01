Chiaramonte in passerella, lo spettacolo delle eccellenze locali: una città sotto i riflettori

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Commercianti, artigiani, artisti, professionisti della bellezza e spettacolo: domenica 23 agosto Chiaramonte Gulfi è tornata a vestirsi di eleganza con “Chiaramonte in passerella”, la manifestazione ideata da Daniela Vona che, insieme a Elena Restuccia, coordinatrice, e Gianni Alfè, fotografo di moda, dal 2008 porta sul palco il talento e le realtà produttive del territorio.



Una passerella che non è soltanto moda, ma soprattutto identità, lavoro, creatività e valorizzazione del territorio. È questa la forza di “Chiaramonte in passerella”.



Un appuntamento che negli anni è cresciuto fino a diventare un vero e proprio evento capace di mettere sotto i riflettori tante realtà professionali del territorio, dando spazio a commercianti, artigiani, artisti e professionisti che ogni giorno contribuiscono, con il loro lavoro, a raccontare il volto più dinamico e creativo della città.



Dal sogno del 2008 a un grande evento per il territorio



Quella di Daniela Vona è una storia nata da un’idea e diventata, anno dopo anno, una manifestazione sempre più importante.



«Dal 2008 ho portato avanti questo mio sogno, che si è tramutato subito in realtà», racconta Daniela Vona.



Da allora “Chiaramonte in passerella” è cresciuta, trasformandosi in un evento di spessore che punta soprattutto a valorizzare le diverse professionalità presenti a Chiaramonte Gulfi.



«Adesso è un vero e proprio grande evento di spessore, così dicono di noi, che mette in risalto tutta una serie di realtà lavorative», spiega l’ideatrice.



Ed è proprio questo il tratto distintivo della manifestazione: non una semplice sfilata, ma una vetrina per chi lavora, crea, produce e investe sul territorio.



Commercianti, artigiani e artisti insieme sulla passerella



Per l’edizione andata in scena domenica 23 agosto, Daniela Vona ha voluto riunire un gruppo di maestranze composto principalmente da commercianti, artigiani e artisti chiaramontani.



Una scelta precisa, nata dalla volontà di raccontare attraverso la passerella le tante anime professionali della città.



«Ho voluto mettere insieme un gruppo di maestranze, come commercianti, artigiani e artisti, principalmente chiaramontani, invitando però anche chi, come Montanucci e Ruber, ci segue da sempre, facendo parte della kermesse», racconta Vona.



Un’apertura che testimonia anche il rapporto costruito negli anni con chi ha scelto di accompagnare la manifestazione nel suo percorso, diventando parte integrante di una formula ormai consolidata.



Tutti i partecipanti sono stati presentati nella locandina dell’evento, a testimonianza di una manifestazione corale nella quale diverse professionalità si incontrano e diventano protagoniste.



La bellezza completa lo spettacolo



A rendere ancora più ricca la passerella sono state anche le professioniste della bellezza.



Estetiste e parrucchiere, rigorosamente titolari di saloni, hanno contribuito alla realizzazione degli outfit e alla cura dell’immagine dei protagonisti, completando il lavoro delle attività presenti in passerella.



Moda e bellezza si sono così incontrate in un’unica narrazione, nella quale ogni dettaglio ha avuto il proprio peso.



Dalla scelta degli abiti alla cura dell’acconciatura e del make-up, ogni elemento ha contribuito a costruire l’immagine dei partecipanti e a trasformare la passerella in uno spettacolo capace di coinvolgere il pubblico.



Musica e ballo per una serata che va oltre la moda



Ma “Chiaramonte in passerella” non è soltanto moda e attività commerciali.



La manifestazione è stata arricchita, come da tradizione, dalla componente spettacolare, con musica e ballo a fare da cornice alla serata.



«Il tutto arricchito sempre dallo spettacolo, quale musica e ballo», sottolinea Daniela Vona.



È proprio la capacità di unire mondi diversi a rendere particolare la kermesse: il lavoro e lo spettacolo, la moda e la bellezza, l’artigianato e l’intrattenimento.



Una formula che negli anni ha permesso a “Chiaramonte in passerella” di diventare un appuntamento riconoscibile e atteso, capace di portare sul palco non soltanto abiti e look, ma soprattutto le persone che stanno dietro a quelle creazioni e a quelle professionalità.



Chiaramonte Gulfi valorizza le sue eccellenze



L’edizione di domenica 23 agosto ha confermato dunque la vocazione originaria della manifestazione: raccontare Chiaramonte Gulfi attraverso le sue attività, i suoi professionisti e i suoi talenti.



Dietro ogni commerciante, artigiano, artista o professionista della bellezza c’è una storia fatta di impegno, passione e lavoro. “Chiaramonte in passerella” sceglie di portare proprio queste storie sotto i riflettori.



E così una passerella diventa anche uno strumento per promuovere il territorio e per ricordare quanto siano importanti le realtà locali nel tessuto economico e sociale di una comunità.



Dal sogno nato nel 2008 alla grande manifestazione di oggi, Daniela Vona ha costruito un appuntamento che continua a rinnovarsi senza perdere la propria identità.



“Chiaramonte in passerella” è, prima di tutto, la passerella di una comunità: quella di Chiaramonte Gulfi, con le sue professionalità, la sua creatività e la voglia di continuare a raccontarsi attraverso il lavoro e lo spettacolo. La serata è stata condotta dalla giornalista Cinzia Vernuccio.

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