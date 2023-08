Zuppà 2023, l’evento organizzato dalla Consulta giovanile di Chiaramonte Gulfi

Zuppà 2023. Settima edizione. L’evento organizzato dai giovani di Chiaramonte e supportato dal comune, che lo ha sposato in pieno, si terrà l’1 e 2 settembre a Chiaramonte Gulfi.

L’evento è stato presentato dai giovani della Consulta giovanile di Chiaramonte (il presidente Federico Noto, il segretario Vincenzo La Cognata, Alessandro Noto ed altri). Con loro anche il consigliere Giancarlo Catania, in passato anch’egli presidente della Consulta giovanile ed organizzatore delle prime edizioni di Zuppà.

Federico Noto ha introdotto l’evento e ha descritto le attività e l’impegno dei giovani per dar vita alla manifestazione che diventa catalizzatore delle attività giovanili nel prossimo fine settimana. Ha sottolineato un ritorno alla radicalità, come tematica della manifestazione.

Protagonisti i giovani di Chiaramonte e i vari gruppi e associazioni

Si rivaluterà il centro storico di Chiaramonte e – complice la chiusura del corso Umberto, si valorizzeranno altri luoghi di Chiaramonte: piazza San Giovanni e i suoi caratteristici “carrugghi”, la scalinata dell’Annunziata, piazza san Salvatore e ovviamente piazza Duomo. La finalità è anche rivitalizzare il centro urbano e i prodotti locali che ormai caratterizzano il territorio stesso. Lucio Molè, della Pro Loco, ha sottolineato l’impegno della sua organizzazione nella fase organizzativa e di supporto, nei rapporti con gli operatori economici e l’organizzazione per la promozione del territorio. In questa occasione coordinerà tutte le iniziative all’interno di Zuppà 2023.

Cultura, arte e spettacolo nel centro storico della cittadina

Il consigliere comunale Giancarlo Catania, in rappresentanza dell’amministrazione, e nel ruolo di direttore artistico della manifestazione ha presentato il programma dell’evento, che si svolgerà nel percorso che va dalla Piazza di San Salvatore, passando per la piazza Duomo, fino alla Via San Giovanni (e tutte le stradine perpendicolari). Date le difficoltà logistiche si è resa necessaria una ridefinizione del percorso. Entrambi i giorni della manifestazione la cittadina di Chiaramonte Gulfi offrirà numerosi spettacoli, musica e arte. Novità dell’anno sarà uno street wall a cura di Ligama ad angolo di Via Castronuovo, come richiamo alle tradizioni di Chiaramonte e al prodotto principe. Si offrirà inoltre la possibilità di gustare prodotti tipici del territorio nella scalinata di San Giovanni, a cura di prestigiose aziende locali. In piazza, inoltre, la Protezione Civile porterà avanti una raccolta di beneficenza per poter supportare economicamente un delicato intervento di un bambino del Madagascar. Il sabato pomeriggio si terrà una passeggiata per ripulire le strade che portano alla città, a cura dell’associazione Puliamo Chiaramonte; la sera invece si terrà la sfilata del carro dello scorso Carnevale a cura del gruppo Ghostbuster (come prima ambiziosa prova di vero Carnevale Estivo), prima della festa in piazza a tema Summer Carnival e Notte Italiana a cura di Sandro Leggio e Sebastiano Fazzina.

Infine è intervenuta la vicesindaco Elga Alescio. Alescio ha ribadito il sostegno del comune, nonostante le difficoltà economiche dell’ente.