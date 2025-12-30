Zero botti nella notte di San Silvestro: l’appello della Lav

Tenere gli animali in casa, con le luci accese ed un sottofondo sonoro. Indicazioni intese a raggiungere i proprietari di animali domestici per evitare i disagi causati dallo sparo di petardi e di fuochi d’artificio. Il tutto per diminuire e confondere i rumori esterni che arrivano dallo scoppio dei “botti”. La Lega Anti Vivisezione di Ragusa invita, durante la notte dei festeggiamenti di fine anno, rispetto e sicurezza per gli animali.

“Chiediamo l’emissione di ordinanze comunali che vietino l’uso di botti sul territorio – commenta Resi Iurato, responsabile della Lav Ragusa – la parte cruciale è la loro applicazione. Ragione per cui sollecitiamo una mobilitazione della Polizia Municipale ad effettuare controlli rigorosi la sera del 31 dicembre e la notte del 1 gennaio. Le sanzioni non devono restare sulla carta, ma rappresentare l’unico deterrente efficace per proteggere la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone e la salute dei nostri amici animali”.

Le conseguenze di una usanza di paura sono diverse.

“Ogni anno, l’uso di petardi causa gravi infortuni a persone, con un triste primato per i minorenni – prosegue Resi Iurato – un momento di gioia non può e non deve avvenire a spese della vita e della serenità altrui. Invitiamo tutti a un gesto di civiltà: evitate l’acquisto e l’utilizzo di qualsiasi prodotto esplodente. Lo scorso anno, come Lega Anti Vivisezione, abbiamo raccolto oltre 100.000 firme per chiedere una legge che vieti la vendita di botti, petardi e fuochi d’artificio”.

