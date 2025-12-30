Scadono domani i termini per la presentazione delle istanze relative al reclutamento di medici da destinare ai servizi di Emergenza-Urgenza dell’ASP di Ragusa, ma il quadro che emerge nei tre principali Pronto Soccorso della provincia resta estremamente preoccupante. Il nuovo anno si apre infatti con strutture sotto organico, turni difficili da coprire e una pressione […]
Zero botti nella notte di San Silvestro: l’appello della Lav
30 Dic 2025 22:04
Tenere gli animali in casa, con le luci accese ed un sottofondo sonoro. Indicazioni intese a raggiungere i proprietari di animali domestici per evitare i disagi causati dallo sparo di petardi e di fuochi d’artificio. Il tutto per diminuire e confondere i rumori esterni che arrivano dallo scoppio dei “botti”. La Lega Anti Vivisezione di Ragusa invita, durante la notte dei festeggiamenti di fine anno, rispetto e sicurezza per gli animali.
“Chiediamo l’emissione di ordinanze comunali che vietino l’uso di botti sul territorio – commenta Resi Iurato, responsabile della Lav Ragusa – la parte cruciale è la loro applicazione. Ragione per cui sollecitiamo una mobilitazione della Polizia Municipale ad effettuare controlli rigorosi la sera del 31 dicembre e la notte del 1 gennaio. Le sanzioni non devono restare sulla carta, ma rappresentare l’unico deterrente efficace per proteggere la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone e la salute dei nostri amici animali”.
Le conseguenze di una usanza di paura sono diverse.
“Ogni anno, l’uso di petardi causa gravi infortuni a persone, con un triste primato per i minorenni – prosegue Resi Iurato – un momento di gioia non può e non deve avvenire a spese della vita e della serenità altrui. Invitiamo tutti a un gesto di civiltà: evitate l’acquisto e l’utilizzo di qualsiasi prodotto esplodente. Lo scorso anno, come Lega Anti Vivisezione, abbiamo raccolto oltre 100.000 firme per chiedere una legge che vieti la vendita di botti, petardi e fuochi d’artificio”.
© Riproduzione riservata