“Zampettando sotto le stelle”: a Scoglitti una serata dedicata agli amici a quattro zampe e alla lotta al randagismo

Una serata di festa, ma soprattutto di sensibilizzazione verso il rispetto degli animali. Domenica prossima, a Scoglitti, andrà in scena “Zampettando sotto le stelle”, l’evento patrocinato dai comuni di Vittoria (capofila), Comiso, Acate e Santa Croce Camerina, in collaborazione con Enpa, Lav e Asp Ragusa.

Microchippatura gratuita e passeggiata canina

L’appuntamento è fissato alle 19.00 alla Riviera Lanterna – struttura Red Sunset. L’iniziativa si aprirà con la microchippatura gratuita dei cani, a cura del personale dell’Asp Ragusa, un passo fondamentale per combattere il fenomeno del randagismo.

Subito dopo prenderà il via la passeggiata canina, una vera e propria “parata” che vedrà sfilare gli amici a quattro zampe insieme ai loro padroni e ai “ragazzi speciali” dell’Anffas, in un momento di condivisione e inclusione.

Beneficenza e intrattenimento

L’iscrizione alla passeggiata è di 10 euro: l’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza ai quattro comuni patrocinanti, da sempre impegnati in iniziative di tutela degli animali.

La serata sarà arricchita da momenti di intrattenimento e da una giuria speciale che valuterà il comportamento dei cani durante la passeggiata.

Un messaggio importante

“Zampettando sotto le stelle” non sarà solo un evento ludico e aggregativo, ma soprattutto un’occasione per ribadire l’importanza del rispetto degli animali e della prevenzione al randagismo, una sfida che unisce istituzioni, associazioni e cittadini.

© Riproduzione riservata