Younga Days 2024. L’agricoltura che diventa pop. Da domani a domenica a Scicli la prima edizione del festival

Professionisti, esperti ed appassionati di agricoltura si ritroveranno in questa tre giorni nella ricca cornice monumentale di Scicli per parlare di agricoltura di oggi e di domani. Un’agricoltura che mette le sue radici in un territorio e cresce al punto da arricchirne la sua bellezza. L’idea del “Younga Days” è di Lorenzo Cannella, presidente Anga che rappresenta i giovani imprenditori agricoli di Confagricoltura, ed è stata sposata da Confagricoltura con il presidente Antonino Pirrè che sarà presente ai lavori. Ambiente, terra, innovazione e cambiamento alla base delle riflessioni che impegneranno gli esperti nel corso dei lavori che si terranno fra Palazzo Spadaro e la chiesa di Santa Teresa tornata alla fruizione ad auditorium.

Temi fors’anche nuovi ma sempre attuali, quelli in discussione.

I saluti istituzionali domani, alle 18,30 a Palazzo Spadaro, con il sindaco Mario Marino. Poi a seguire “YoungaTalk” con i temi “Nati da un giardino: ripensare l’agricoltura di domani”, “Il mito e le origini del cibo”. Venerdì ripresa del festival su “Lavorare stanca, o forse no. Fare impresa in Sicilia con l’agricoltura è possibile?” con un tavolo tecnico con banche e professionisti sul mondo del credito e finanza e sulle strategie di sviluppo. Sabato nella chiesa di Santa Teresa “Nulla si crea, tutto si trasforma: innesti tra comunicazione e agricoltura” con una tavola rotonda sul mondo della comunicazione in agricoltura. Attesa la partecipazione a questo momento di

Alex Barbieri – Founder di Orto Barbieri ed esperto di comunicazione.

