XC Città di Modica-Cyclò, domenica la grande sfida

La quarta edizione dell’XC Città di Modica-Cyclo si avvicina, offrendo ai partecipanti un’esperienza immersa nella bellezza paesaggistica della zona e nell’atmosfera dell’evento. La gara, che fa parte anche della Coppa Jonica Mtb Libertas, ha visto un notevole aumento delle iscrizioni, probabilmente influenzato dal successo delle prime due tappe a Vittoria (RG) e Nizza di Sicilia (ME).

Per iscriversi, è importante seguire la procedura standard tramite la pagina dedicata sul sito del comitato organizzatore. Il costo è di 5 euro per le categorie assolute e 20 euro per quelle amatoriali, con chiusura delle iscrizioni fissata per venerdì 23 febbraio.

Il percorso di gara, lungo 5,5 km e con un dislivello di 180 metri, si snoda all’interno dell’Area Attrezzata Mangiagesso. Caratterizzato da saliscendi, pendenze fino al 26% e single track tecnici, offre un terreno vario che alterna tratti rocciosi, sterrati ed erbosi.

Il programma di gara prevede la partenza delle categorie amatoriali alle 9:00 e delle categorie assolute alle 10:30. Alle 12:30 si terrà una novità assoluta di quest’edizione: la prova riservata alle E-bike, unica in Sicilia, suddivisa in categorie maschili e femminili per età. Il costo delle iscrizioni per questa prova è di 20 euro.

Il ritiro dei numeri di gara potrà essere effettuato il sabato presso il negozio Cyclò in Via Risorgimento 160, oppure domenica ai tavoli di segreteria prima della partenza. Le premiazioni finali si terranno alle 12:30.

È difficile fare pronostici sui favoriti, ma è probabile che Emanuele Spica (Rolling Bike) cercherà il terzo successo consecutivo dopo quelli di Vittoria e Nizza. Tra le donne, le prime due prove hanno visto primeggiare Sofia Eliotropio Filippi (Probike Erice) e Elizabeth Ann Simpson (Rolling Bike). I campioni uscenti a Modica sono Pierpaolo Ficara e Federica Occhipinti.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Asd Revolution Bike al telefono 335.7809548 o tramite email all’indirizzo segreteria.revolutionbike@gmail.com.

© Riproduzione riservata