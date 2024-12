“We love Modica”: la luce degli smartphone illumina la scalinata di San Pietro

L’Associazione Culturale Modiverso attiva il progetto “Modica Virale”, con l’obiettivo di portare il nome della città in tutto il mondo, attraverso iniziative che possano spingere la Contea oltre i confini locali e nazionali.

Domenica 8 dicembre, nonostante il meteo avverso, la scalinata di San Pietro è stata teatro di un’iniziativa unica organizzata dall’associazione Modiverso: la scritta luminosa “WE LOVE MODICA” è stata realizzata grazie alle torce degli smartphone dei cittadini, con un cuore centrale a simboleggiare l’amore per la città.

Un evento tra emozione e partecipazione

L’appuntamento, iniziato alle 17:30, ha radunato persone di tutte le età, pronte a sfidare la pioggia per dare vita al progetto. Nonostante l’incertezza causata dalle condizioni meteo, gli organizzatori non hanno mai perso la speranza, e la missione – paragonata a una scena da film di Tom Cruise – si è conclusa con successo, regalando ai partecipanti un momento di magia e appartenenza.

Il simbolismo della luce

Tra le 17:30 e le 18:00, le luci delle torce hanno disegnato la frase simbolo dell’evento, evidenziando l’attaccamento e la voglia di collaborare per il bene di Modica. L’evento non solo ha unito i cittadini in un gesto simbolico, ma ha anche celebrato lo spirito comunitario della città.

Diffondere la magia

Il progetto mira a diventare virale attraverso i canali social. I partecipanti e i curiosi possono seguire la pagina Instagram modi.verso, dove il Team Social dell’associazione pubblicherà presto foto e video ufficiali dell’evento. L’obiettivo è diffondere l’amore per Modica oltre i confini locali, ispirando altri a valorizzare la propria comunità.

© Riproduzione riservata