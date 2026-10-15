Volley, serie B: l’Asd Giarratana pronta all’esordio in campionato

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

La Asd Giarratana Volley – che si appresta ad iniziare la nuova avventura nel campionato di pallavolo maschile di serie B -, torna da Belpasso con buone sensazioni dal campo. Lo scorso fine settimana ha partecipato alla terza edizione del “Memorial Mimmo e Pippo Russo”. E’la società stessa a definire la partecipazione come “un importante banco di prova” che ha permesso di confrontarsi “con realtà di valore come l’Aquila Bronte Volley e il Volley Letojanni, squadre che rappresentano riferimenti consolidati nel panorama regionale”.



Come in ogni avvio di campionato, gli appuntamenti “pre season” costituiscono occasioni straordinarie per testare la condizione atletica e tecnica del gruppo, ma anche per accelerare il processo di amalgama di una squadra che si

appresta a vivere una stagione ricca di aspettative. Per l’occasione lo staff tecnico guidato da Antonio Pappalardo ed Emanuele Campo, con il supporto dell’allenatore Pappalardo in campo, ha potuto contare sull’organico composto da Minelli, Donets, Germano, Cutrone, Dipasquale, Primitivo, Facchini, Artioli, Bazzano, Martorino, Fusco, Sportelli e Gintoli, elementi sui quali la società ripone grande fiducia in vista del campionato.



Ora si attende solo il “via” per il debutto in campionato con l’esordio ufficiale stagionale davanti al pubblico di casa, previsto per il prossimo 24 ottobre. L’Asd Giarratana Volley ospiterà tra le mura amiche il Gibellina. “Il 24 ottobre sarà una

giornata speciale per la nostra società e per tutta la comunità di Giarratana – dichiara il presidente Salvatore Pagano -. Invito fin da ora tutti gli sportivi, le famiglie, i giovani e gli appassionati di volley a riempire il palazzetto e a sostenere questi ragazzi. Abbiamo costruito una squadra che darà tutto in campo e che merita il calore del proprio pubblico. La presenza dei tifosi può diventare un valore aggiunto fondamentale nel corso della stagione”.

© Riproduzione riservata