Volley: parte il torneo internazionale delle due isole a Ragusa

Parte oggi la tre giorni del torneo internazionale delle due isole delle squadre tutte al femminile di pallavolo la cui promotrice è la Ragusa Volley.

l’Umberto I di Ragusa sarà il teatro di questi magnifici match tra le allieve ragusane, a partire dalle under 14 fino alle under 19, e le pari allieve maltesi.

Venerdì 14 ore 15 si parte con volley S3 a seguire: U16 Ragusa vs U17 Malta – prima divisione Ragusa vs Malta.

Sabato 15 ore 15 U14 Ragusa vs U17 Malta a seguire: U16 Ragusa vs U19 Malta – Giarratana vs U19 Malta – Giarratana vs U17 Malta.



Non mancheranno, ovviamente, i saluti del Sindaco della città di Ragusa Peppe Cassì e del presidente dell’ Avis dott. Paolo Roccuzzo che da sempre sensibile alle discipline sportive (torneo Avis, Marcialonga) e ai giovani: perché sport è vita e donare è vita.

Le ragazze maltesi entusiaste e già cariche per questa sfida (nella foto) in partenza per raggiungere la Sicilia.