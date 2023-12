Volley Modica perde contro la Omifer Palmi

Incontro tra Avimecc Volley Modica e Omifer Palmi: quest’ultima ha vinto in tre set consecutivi. Palmi ha dimostrato una grande forza e determinazione, soprattutto con un forte gioco difensivo e un’ottima prestazione di giocatori chiave come Stabrawa e Corrado. L’Avimecc Volley Modica ha lottato per rimanere in gioco ma ha faticato nella ricezione e nella difesa, incapace di contrastare gli attacchi avversari.

Nelle parole del coach Enzo Distefano e del libero Vincenzo Nastasi emerge la consapevolezza dell’avversario forte e della necessità di migliorare per raggiungere obiettivi come la partecipazione alla Coppa Italia. Distefano ammette che la squadra non è riuscita a esprimersi al meglio, dando merito a Palmi per la sua prestazione eccellente. Anche se la sconfitta è un duro colpo per il mancato accesso alla Coppa Italia, l’atteggiamento è di accettazione e di concentrarsi sulla prossima partita.

Nastasi riflette sulle carenze emerse durante la partita e sull’importanza di correggere gli errori per raggiungere obiettivi più ambiziosi, come restare nelle prime posizioni della classifica. Sottolinea l’importanza dei dettagli nel gioco di alto livello e la necessità di eliminare errori banali per competere al meglio.