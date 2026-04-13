Volley Modica Next Gen vola: vittoria netta e quinto posto a un passo

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Volley Modica Next Gen chiude nel migliore dei modi l’ultima gara casalinga della regular season, superando con un netto 3-0 (25/19, 25/19, 25/19) il Paternò Volley e avvicinando concretamente l’obiettivo playoff.

Un successo senza sbavature per i ragazzi guidati da Ciccio Italia, che conquistano così il quinto posto nel girone B del campionato di Serie C, l’ultimo utile per accedere agli spareggi promozione.

Una crescita oltre le aspettative

Quella dei biancoazzurri è una stagione che ha cambiato volto settimana dopo settimana. Partiti con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, i giovani del vivaio modicano hanno saputo costruire, grazie al lavoro quotidiano e alla disciplina tattica, un percorso in costante crescita.

Un cammino che oggi li vede protagonisti nella corsa playoff, in una posizione che a inizio stagione sembrava difficilmente raggiungibile.

Derby decisivo contro il Gabbiano Pozzallo

L’ultimo atto della regular season sarà ad alta tensione: sul campo del Gabbiano Pozzallo andrà in scena un derby ibleo che vale una stagione.

I padroni di casa sono già certi dei playoff, mentre Modica dovrà conquistare punti preziosi per blindare il quinto posto senza dipendere da altri risultati.

Scavino: “Serve un ultimo sforzo”

A fotografare il momento è Giorgio Scavino:

“Contro Paternò è stata una gara senza particolari sussulti, ma per noi fondamentale per conquistare tre punti. Adesso la concentrazione è tutta sulla sfida under 17, poi penseremo a Pozzallo, dove sarà decisivo fare almeno un punto”.

Testa anche all’Under 17

Prima del big match di campionato, l’attenzione è rivolta ai quarti di finale regionali Under 17 contro il Giavì Pedara, in programma al PalaRizza.

Un doppio fronte che dimostra la solidità e la qualità di un vivaio capace di competere ad alti livelli.

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