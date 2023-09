Volley Modica a grandi passi verso l’esordio in campionato, ieri allenamento congiunto con l’Omifer Palmi

Allenamento congiunto dell’Avimecc Volley Modica con l’Omifer Palmi sull’importante fase di preparazione della squadra per la stagione di serie A3.

La Volley Modica sta facendo tutto il possibile per affrontare con successo la nuova stagione, prendendo parte a test contro squadre di pari grado come l’Omifer Palmi. Questi allenamenti congiunti offrono un’opportunità preziosa per mettere alla prova gli schemi tattici e affinare la preparazione della squadra.

Il debutto in serie A3 contro la Rinascita Lagonegro il 15 ottobre al “PalaRizza” sarà sicuramente un momento importante per la squadra e i suoi tifosi. La competizione in Terza Serie è nota per essere impegnativa, e sembra che l’Avimecc Modica stia lavorando duramente per essere competitiva.

L’allenamento congiunto successivo con l’Universal Catania il 30 settembre sarà un’altra occasione per migliorare e ottenere le ultime indicazioni prima dell’inizio del campionato.