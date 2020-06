Voli cari, carissimi: un Catania-Roma fino a 500 euro in su - Ragusa Oggi

Voli cari, carissimi: un Catania-Roma fino a 500 euro in su

Siamo alle solite: arriva l’estate e torna il caro voli. Al di là del coronavirus e delle promesse di continuità territoriale non mantenute sempre a causa del coronavirus. Ma in ogni caso non è possibile continuare a viaggiare in questo modo per chi non è residente in Sicilia o per chi vuole venire sull’isola.

Per fare un volo Alitalia Catania – Roma, andata e ritorno, servono in questo periodo di tempo dai 500 euro in su. Vero è che in questa fase i collegamenti sono assicurati solo da Alitalia e la mancata concorrenza delle low cost si fa sentire. Ma in ogni caso ciò non è giustificabile in alcun modo.

E si torna ancora una volta a parlare di tariffe calmierate, alla continuità territoriale, così come avviene per la Sardegna. E come se non bastasse, a tutta questa situazione già di per sè paradossale, si è aggiunta anche l’ennesima beffa: il taglio di alcuni voli per la Sicilia da parte di Alitalia dall’aeroporto di Trapani. Sarà un’estate molto lunga, in Sicilia.