Volete venire a Pasqua in Sicilia? Voli a 700 euro

Caro voli: a Pasqua quasi 700 euro per raggiungere la Sicilia. E’ quanto viene evidenziato dopo una ricerca semplice effettuata sul web e, per alcune date e orari, ci sono voli decisamente costosi. Per questo si chiede l’intervento del Governo regionale.

“Speculare sulle spalle delle famiglie siciliane è una vergogna: ci aspettiamo che il Governo Regionale adotti decisioni forti per contrastare il caro voli”. Lo ha detto Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, in relazione all’aumento esponenziale del costo dei voli per raggiungere gli aeroporti siciliani da Roma e Milano nel periodo pasquale.



“Dalle proiezioni effettuate sui siti che si occupano dell’acquisto dei biglietti aerei – continua il parlamentare regionale – abbiamo appurato come un biglietto da Roma per Catania costi quasi 700 euro. Ritengo che sia vergognoso speculare sulle spalle dei cittadini siciliani: questa situazione rischia di mettere ulteriormente in ginocchio chi si trova fuori Regione per motivi di studio o lavoro”.

Sul caro biglietti l’Amministrazione Regionale si era assunta, nei mesi scorsi, l’impegno di portare le istanze dei siciliani nelle sedi competenti. Come in occasione di ogni festività, però, ancora una volta si è verificato l’aumento esorbitante dei costi dei biglietti aerei.



“Il presidente della Regione si era assunto l’impegno di lavorare per calmierare il costo dei biglietti aerei – aggiunge Spada -. Per l’ennesima volta, però, si ripete lo stesso copione. Il mio invito è rivolto al Governo Regionale: si lavori duramente, assumendosi la responsabilità di portare avanti un’azione forte che parta dagli scranni del Parlamento Regionale. Bisogna scuotere finalmente le coscienze degli operatori di viaggio che speculano sulle spalle dei siciliani”.