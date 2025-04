Vivicittà 2025 a Ragusa: una giornata di festa e sport. Vincono Angelo Mandarà e Vincenza Di Giorgio

*Ragusa* ha ospitato con grande entusiasmo il consueto appuntamento con il *Vivicittà*, la manifestazione sportiva e solidale organizzata dalla *UISP*. Nonostante le temperature fresche, una giornata di sole ha reso l’atmosfera perfetta per l’evento, che ha visto una partecipazione massiccia di atleti e cittadini di tutte le età.

L’iniziativa, che promuove valori di pace, solidarietà e inclusione sociale, ha coinvolto i partecipanti in diverse attività sportive, tra cui la podistica competitiva di 10 km e la camminata ludico-motoria di 7 km. La partenza si è svolta puntualmente in *viale Tenente Lena*, uno dei luoghi simbolo della città, offrendo un percorso suggestivo che ha attraversato alcuni degli angoli più belli di Ragusa.

Con un forte spirito di comunità, tanti hanno preso parte anche alle *corse giovanili*, che hanno animato il mattino, seguite dalla partenza della competizione principale. Il pubblico, numeroso e entusiasta, ha supportato i partecipanti in un clima di festa e condivisione, rendendo l’evento ancora più speciale.

*La giornata di oggi* non è stata solo una corsa, ma un vero e proprio momento di incontro per tutti, grazie anche alla *2ª prova del Grand Prix Provinciale* e al *Memorial Titta Tumino*, che hanno dato un significato ancora più profondo all’iniziativa.

È sempre lui, *Angelo Mandarà*, il re incontrastato del *Vivicittà* di Ragusa, Memorial *Titta Tumino*, che anche quest’anno ha firmato il suo *tris di vittorie* consecutive. Il portacolori dell’*Atl. Padua*, infatti, ha trionfato nella gara di 10 km che ha attraversato le strade ragusane, chiudendo la prova con un tempo di *35’02”*, battendo il proprio record dello scorso anno di oltre mezzo minuto e confermandosi il più forte nella competizione.

A soli *15 secondi* dal vincitore si è piazzato *Salvatore Greco* (Pol. Atl. Vittoria), che ha dato del filo da torcere a Mandarà per tutta la durata della gara. La *terza posizione* è stata conquistata da *Vincenzo Schembari*, compagno di squadra di Mandarà, che ha chiuso con un distacco di *1’02”*. Più staccato il quarto classificato, *Giuseppe Barone* (Pol. Uisp Santa Croce), a *1’18”*, seguito da *Giuseppe Licitra* dell’Atl. Padua, che ha chiuso al quinto posto con un ritardo di *1’38”*. L’Atl. Padua ha piazzato ben *5 uomini tra i primi 7*, dimostrando la propria superiorità.

Nella *gara femminile*, la vittoria è andata a *Vincenza Di Giorgio* (Running Modica), che ha percorso i 10 km in *46’13”*, mentre *Carmen Cascone* (Atl. Padua Ragusa) ha conquistato la *seconda posizione* con un distacco di *2’54”* dalla vincitrice. Terza classificata è stata *Ester Cavallo*, a *4’46”* dalla prima.

Il successo del *Vivicittà 2025* è stato amplificato dalla grande partecipazione, con oltre *250 giovani atleti* che hanno preso parte alle *gare giovanili*, portando il numero totale dei partecipanti a superare *500 corridori*. Una *giornata di festa* che ha visto la città di Ragusa unita nel segno dello sport e della solidarietà.

Un contributo fondamentale è arrivato dal *Comune di Ragusa*, che ha supportato l’organizzazione dell’evento, con la presenza del *Sindaco Peppe Cassì* e dell’*Assessore allo Sport Simone Digrandi*. Tra gli ospiti dell’evento, anche *Tonino Siciliano*, responsabile dell’Uisp Territoriale, che ha espresso grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa, uno degli appuntamenti più importanti del suo calendario. Alcune foto sono di Salvo Bracchitta

[image: image.png][image: image.png]

[image: image.png]

[image: image.png]

[image: image.png]



© Riproduzione riservata