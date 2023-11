Vivere con il Diabete di Tipo 1: Strategie per Alleggerire la Quotidianità. Un incontro a Ragusa

L’Associazione Italiana Assistenza ai Diabetici (AIAD) ha annunciato un evento dedicato alla gestione del diabete di tipo 1 in linea con le iniziative per la Giornata Mondiale del Diabete. L’incontro, previsto per il 2 dicembre 2023 alle 10:00 presso il Centro Servizi Culturali del Comune di Ragusa, mira a fornire consigli pratici e strategie utili per facilitare la vita quotidiana delle persone che affrontano questa sfida.

L’evento inizierà con i saluti istituzionali dell’Assessore alla Sanità e Politiche della Salute e della Protezione Civile del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, e della Presidente dell’AIAD, Gianna Miceli. Successivamente, ci saranno sessioni informative incentrate sugli argomenti cruciali per la gestione del diabete di tipo 1, inclusi gli ultimi sviluppi nelle terapie e le migliori pratiche.

GLI INTERVENTI

Gli interventi saranno tenuti da esperti nel campo: Donatella Lo Presti, Pediatra Diabetologa presso il C.R.R. di Diabetologia Pediatrica – A.O.U. Policlinico di Catania, Angelica Zingale, Responsabile del Centro Satellite Aziendale di Diabetologia Pediatrica presso l’ASP Ragusa, Rita Garofalo, Medico e Psicoterapeuta.

L’evento rappresenta un’opportunità per discutere strategie pratiche finalizzate a semplificare la gestione quotidiana del diabete, dall’aspetto terapeutico alla pianificazione dei pasti e alla gestione dello stress.

I partecipanti avranno la possibilità di condividere le proprie esperienze e interagire con i relatori, ponendo domande e favorendo uno scambio informativo tra tutti i partecipanti.

Questo evento è aperto a chiunque desideri ottenere informazioni pratiche e supporto per la gestione del diabete di tipo 1. L’obiettivo è creare un momento di confronto, condivisione e connessione significativa, offrendo un’intera mattinata informativa e motivante per esplorare insieme strategie volte a rendere più leggera la quotidianità di chi vive con il diabete di tipo 1.