Vittoriese arrestato per furto di energia elettrica. In casa aveva anche la droga

Un 31enne vittoriese è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato di energia elettrica. Ma non solo. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato anche sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), materiale per il confezionamento e denaro.

Il personale dell’Enel, intervenuto sul posto, ha confermato l’allaccio abusivo. L’impianto elettrico bypassava il contatore e si allacciava direttamente alla rete elettrica pubblica.

DENUNCIATO ANCHE PER SPACCIO

Il trentunenne è stato quindi arrestato per il reato di furto aggravato di energia elettrica e posto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno, misura confermata successivamente dalla convalida dell’arresto. Inoltre, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

