Due adolescenti rapinano extracomunitario. Arrestati a Vittoria. Scatta la “permanenza a casa”

Rapina aggravata contestata a due minori a Vittoria che avrebbero malmenato nella zona di via Adua un extracomunitario che stava facendo volantinaggio e gli avrebbero sottratto telefonino. Poi si sono allontanati e sono stati intercettati da una gazzella dei carabinieri.

Dopo un breve inseguimento, i due sono stati condotti in caserma e arrestati. Assistiti dai loro avvocati, (Matteo Anzalone e Giovanni Bongiorno) i due adolescenti sono comparsi oggi a Catania davanti al Gip, Rosalia Castrogiovanni, presso il Tribunale dei minorenni di Catania, che ha convalidato l’arresto e ha sentito i due giovanissimi che hanno risposto alle sue domande. I fatti sono accaduti giovedì mattina. I due ragazzini sono stati ammessi alla “permanenza in casa” così come previsto dall’articolo 21 del dpr 448/1988, il cosiddetto Codice di procedura penale minorile.