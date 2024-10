Ponte sullo Stretto, c’è una data ufficiale: a dicembre 2024 iniziano le attività preliminari

L’inizio dei lavori per la costruzione del tanto atteso Ponte sullo Stretto di Messina è ufficialmente previsto per dicembre 2024, con le attività preliminari. Il cantiere vero e proprio, che includerà espropri e demolizioni, partirà a maggio 2025. L’opera, una volta completata e aperta al traffico nel 2032, rappresenterà una svolta significativa nei collegamenti tra la Sicilia e il resto del continente. E’ quanto reso noto dalla società Stretto di Messina S.p.A.

Il progetto del ponte

Il ponte consentirà ai treni di coprire il tragitto tra Roma e Messina in 4 ore e tra Roma e Palermo in 6 ore, riducendo drasticamente i tempi di viaggio e offrendo una connessione stabile che finora mancava nel corridoio TEN-T scandinavo-mediterraneo. Il progetto è visto come una “rivoluzione” per i cittadini, le imprese, l’ambiente e l’economia, promettendo di dare un impulso notevole allo sviluppo del Sud Italia.

Il costo totale dell’opera è stimato in 13 miliardi di euro, di cui 5 miliardi saranno destinati al Ponte stesso, e 8 miliardi per infrastrutture accessorie come nuove strade e ferrovie (per un totale di 40 km), opere compensative, la riqualificazione del territorio, la metropolitana di Messina e un nuovo centro direzionale.

Parallelamente, sono in corso una serie di altri progetti infrastrutturali, come la nuova ferrovia Messina-Catania-Palermo e la ferrovia Salerno-Reggio Calabria, oltre all’ammodernamento della Statale 106 Jonica e della A2. In totale, sono previsti oltre 50 miliardi di investimenti in Calabria e Sicilia per migliorare le reti di trasporto.

