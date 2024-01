Vittoria: tre algerini arrestati per furto di energia elettrica

Sono stati arrestati tre algerini accusati del furto di energia elettrica a Vittoria. I carabinieri, durante un controllo a un contatore dell’energia elettrica hanno notato che era danneggiato e presentava anomalie nel cablaggio dei fili, con un bypass realizzato per eludere i controlli sui consumi di energia elettrica. Dall’approfondimento dei controlli, è emerso che questa manomissione consentiva di alimentare illegalmente due edifici adiacenti. Gli occupanti delle abitazioni, di nazionalità algerina sono stati identificati.

SEQUESTRATO IL CONTATORE



I Carabinieri hanno sequestrato il contatore manomesso e circa trenta metri di cavi elettrici utilizzati per il cablaggio illecito. Durante le procedure di identificazione, è emersa l’irregolare posizione sul territorio italiano di uno degli algerini, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal questore della Provincia di Cagliari.

Tutti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso di energia elettrica.