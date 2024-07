Vittoria: tentato furto in un’azienda di costruzione serre e strutture in ferro

Tentato furto in un’azienda produttrice di strutture in ferro per serre a Vittoria. A notte fonda, è scattato l’antifurto e per questo sono intervenute le guardie giurate di un noto istituto di vigilanza. Immediatamente, sono stati allertati anche i carabinieri di Vittoria.

Dal controllo congiunto con i militari dell’Arma, non è stata trovata traccia dei due individui notati in precedenza dalle telecamere della centrale delle guardie giurate. I responsabili aziendali hanno confermato che nulla è stato asportato.

