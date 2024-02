Vittoria: spacciava vicino a un bar, arrestato un giovane

Per gli agenti che lo hanno arrestato, spacciava vicinona un bar. È accaduto a Vittoria dove un giovane è stato individuato arrestato e dalla polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno notato strani movimenti nei pressi di un bar dove si trovava il giovane che stava parlando con alcune persone. Poi, si è allontanato rapidamente.

LA PERQUISIZIONE

Il comportamento sospetto ha indotto gli agenti a fermarlo e a procedere a un controllo. Durante la perquisizione è stata ritrovata cocaina e 90 euro in contanti; i controlli si sono poi estesi anche alla abitazione dove sono state trovate ulteriori dosi di cocaina, per un totale di 4 grammi, insieme al materiale necessario per il confezionamento della droga.

Il giovane, 21 anni, è stato sottoposto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria

