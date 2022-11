Vittoria: spacciatore arrestato in piazza Manin

Nella giornata di lunedì, 28 novembre, a Vittoria, la polizia ha tratto in arresto il cittadino extracomunitario F.R., classe 1997, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



Nello specifico, una delle pattuglie del Commissariato impegnate nel servizio di pattugliamento di quel territorio, perlustrando la zona del centro storico di Vittoria, in via Vicenza, poco distante da Piazza Manin, notava un soggetto a bordo di uno scooter nero, privo di targa, che alla vista dell’autovettura di servizio della Polizia di Stato, accelerava per non essere fermato e controllato.



Il soggetto non riusciva nell’intento di fuggire poiché gli Operatori, dopo un breve inseguimento, riuscivano a bloccarlo, procedendo a perquisizione personale nei confronti dello stesso, estesa anche al motociclo su cui il soggetto viaggiava.



La perquisizione forniva riscontri positivi poiché, occultato all’interno del marsupio che l’uomo portava a tracolla, gli Agenti del Commissariato rinvenivano mezzo panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di gr. 49,6 e una banconota di 10 euro; la perquisizione del motociclo permetteva di rinvenire, occultati all’interno del vano porta casco, un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un taglierino intriso di sostanza stupefacente.



A seguito del rinvenimento della droga e degli oggetti comprovanti l’attività di spaccio, F.R. è stato accompagnato presso gli Uffici del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza e tratto in arresto. Dopo le formalità di rito, su disposizione del P.M. di turno, l’arrestato è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

