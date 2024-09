Vittoria: Siciliacque dimezza la portata dei pozzi di contrada Giardinello. Protesta del sindaco Aiello

Siciliacque diminuisce la portata idrica nel comune di Vittoria. Il sindaco, Francesco Aiello, minaccia di avviare una protesta eclatante, con un presidio nella zona di contrada Giardinello, in territorio di Comiso, dove si trovano buona parte dei pozzi che servono il comune di Vittoria.

Il sindaco ha reso noto che Siciliacque ha deciso, unilateralmente e senza avvertire nessuno, di diminuire la portata destinata al comune di Vittoria dai 60 litri al secondo previsto dalla convenzione a 35 litri: una portata quasi dimezzata che rischia di mettere in seria difficoltà l’erogazione del servizio idrico alle famiglie vittoriesi. Il comune, all’oscuro di tutto, non ha potuto avvertire la popolazione vittoriese.

«Siciliacque eroga sempre meno – fa sapere Aiello – sempre meno, fino a raggiungere, alle ore 11 di oggi, circa 36 litri d’acqua al secondo». Secondo il sindaco questo accadrebbe perché l’acqua sarebbe destinata al comune di Gela che soffre esso pure per la crisi idrica.

«Si tratta di un fatto gravissimo – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello – chiedo pertanto che venga immediatamente ripristinata la fornitura idrica, prevista dalla convenzione firmata dalle parti. Se ciò non dovesse accadere nel più breve tempo possibile, saremo costretti a utilizzare il metodo del presidio dei luoghi che si potrarrà fino a quando la situazione non tornerà nella normalità. Intanto faccio appello al Prefetto affinché intervenga per porre fine a tale incresciosa situazione a danno della comunità vittoriese.

