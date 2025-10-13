Vittoria, si nasconde nel sottoscala, arrestato dalla Polizia: era evaso dai domiciliari

È finita con un nuovo arresto la fuga di un giovane di 22 anni, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per furto aggravato, sorpreso dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria mentre si aggirava a piedi per le vie cittadine.

Durante un servizio di controllo del territorio, una volante della Polizia ha notato il ragazzo camminare sulla pubblica via in violazione delle prescrizioni imposte. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di fuggire, cercando rifugio all’interno di un palazzo, dove si è nascosto nel sottoscala nel tentativo di eludere la cattura.

Il tentativo è stato però vano: i poliziotti lo hanno rapidamente individuato, bloccato e condotto in Commissariato. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato tratto in arresto per evasione dagli arresti domiciliari e messo a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

© Riproduzione riservata