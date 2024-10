Vittoria: si installa una nuova Tac e il Telecomandato radiologico digitale

Sono iniziati i lavori preliminari per l’installazione di una nuova TAC e di un Telecomandato digitale presso l’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, grazie a un finanziamento di 795 mila euro proveniente dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il progetto, coordinato dall’ing. Ivano Caltagirone come Responsabile Unico del Procedimento, prevede la ristrutturazione degli impianti edili e tecnologici, inclusi sistemi elettrici, idrici, antincendio, di climatizzazione e protezione radiologica.

Alla consegna del cantiere erano presenti la Direzione Strategica dell’ASP, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello, rappresentanti politici regionali e nazionali, il Direttore dei Lavori ing. Carmelo Mezzasalma, il Direttore del Servizio Tecnico Pasquale Amendolagine, e i rappresentanti della ditta esecutrice.

Dettagli delle apparecchiature

La TAC a 128 strati di altissima risoluzione permette esami dettagliati, con tempi rapidi e una riduzione del 90% della dose di radiazioni. Consente inoltre la ricostruzione 3D degli organi interni.

Il sistema radiologico telecomandato digitale, utile per esami come fluoroscopie e radiografie muscolo-scheletriche e dell’apparato digerente, riduce al minimo lo spostamento del paziente grazie a un lettino radiotrasparente.

Il Direttore generale Giuseppe Drago ha sottolineato l’importanza strategica di queste apparecchiature, auspicando una conclusione anticipata dei lavori, previsti per settembre 2025. Ha inoltre evidenziato come i fondi del PNRR abbiano già permesso l’installazione di strumenti diagnostici avanzati in altre strutture sanitarie della provincia, tra cui nuovi mammografi e angiografi, e ha confermato l’avanzamento dei lavori per il completamento delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità a Ragusa, Scicli e Comiso.

