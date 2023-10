Vittoria: scoperto a spacciare davanti a una scuola, arrestato

Scoperto a spacciare droga vicino a una scuola. La polizia ha arrestato a Vittoria un 21enne per spaccio di sostanze stupefacenti aggravato dalla cessione a minorenni.

La polizia si è accorta di uno strano e continuo andirivieni di studenti, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, che si recavano verso un giovane che si trovava non distante da un istituto scolastico. Una volta sottoposto a perquisizione personale, al 21enne sono state trovate addosso alcune bustine di cellophane contenenti circa 5 grammi di marijuana e la somma di 30 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell’attività di spaccio.

LA DROGA ANCHE IN CASA

Estesa la perquisizione in casa, rinvenute altre 47 dosi marijuana già confezionate singolarmente, del peso complessivo di 53 gr., oltre al materiale necessario per il peso ed il confezionamento.

Il giovane, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di averle cedute a minori di anni 18.

E’ stato posto ai domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.