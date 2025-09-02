Dal 6 settembre 2025, l’ASP di Ragusa rafforzerà la propria offerta sanitaria con l’attivazione e il potenziamento dei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP). Si tratta di ambulatori dedicati alla valutazione dei bambini con problemi di salute non gravi, operativi nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. L’iniziativa nasce dall’Avviso pubblico dello scorso […]
Vittoria, scoperta discarica abusiva: Carabinieri sequestrano terreno di 280 metri quadri
02 Set 2025 11:43
Un’importante operazione di tutela ambientale è stata portata a termine nei giorni scorsi dai Carabinieri della Stazione di Scoglitti, con il supporto del 12° Nucleo Elicotteri CC di Catania – Fontanarossa.
Durante un’attività di ricognizione aerea sul territorio del Comune di Vittoria, i militari hanno individuato un terreno che presentava un evidente accumulo di rifiuti. Scattati i controlli a terra, è emerso che l’area era stata illecitamente adibita a discarica abusiva, contenente rifiuti edili e diversi scarti provenienti dall’attività agricola.
Di fronte alla gravità della situazione, i Carabinieri hanno disposto il sequestro preventivo dell’intero sito, esteso per circa 280 metri quadrati, ritenendo che la libera disponibilità dell’area potesse aggravare o prolungare gli effetti del reato ambientale.
Indagini in corso per individuare i responsabili
Le forze dell’ordine stanno ora portando avanti accertamenti per risalire alla proprietà del terreno e identificare il reale utilizzatore o il responsabile del sito. L’ipotesi di reato contestata riguarda una gestione illecita e non autorizzata di rifiuti, una violazione che rientra tra le più gravi a livello ambientale.
