Vittoria: Rotary e Lions organizzano un torneo di beneficenza di padel

Il 27 ottobre, presso la struttura sportiva Makanus, si terrà il primo torneo di padel di beneficenza organizzato dal Rotary Club Vittoria e dal Lions Club Vittoria. L’evento, che avrà inizio alle ore 9, mira a coniugare lo sport con la solidarietà e la prevenzione sanitaria. Oltre alla competizione sportiva, saranno infatti effettuati screening diagnostici cardiologici gratuiti aperti a tutti.

I presidenti dei due club, Angelo Alescio (Rotary) e Giuseppe Valvo (Lions), hanno sottolineato l’importanza di questa collaborazione, che per la prima volta unisce i due club service per un’iniziativa benefica. I fondi raccolti durante il torneo saranno devoluti alle Parrocchie di Vittoria, che li utilizzeranno per aiutare le famiglie in difficoltà.

È possibile iscriversi al torneo fino al 25 ottobre chiamando il numero 3347102210. Ai partecipanti sarà fornito un welcome kit.

