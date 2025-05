Prima nazionale a Ragusa Ibla: Pino Strabioli emoziona con storia e ironia

Il Teatro Donnafugata si prepara a calare il sipario sulla sua 30ª stagione con un evento speciale, in prima nazionale, che mescola poesia, ironia e riflessione: venerdì 9 e sabato 10 maggio, alle ore 20.30, sarà Pino Strabioli a guidare il pubblico in un monologo intenso e brillante dal titolo evocativo: “Eravamo io, Michelangelo, Giulio Cesare, Andersen e Oscar Wilde”, scritto da Costanza DiQuattro, con musiche originali di Mario Incudine eseguite dal vivo dal maestro Antonio Vasta.

Sul palco del piccolo teatro nel cuore barocco di Ragusa Ibla, Strabioli intreccerà memoria e immaginazione in un dialogo surreale tra un figlio e la propria madre, per raccontare, con disarmante tenerezza, il percorso verso l’accettazione della propria omosessualità. Un racconto intimo e universale, in cui si affacciano idealmente anche quattro giganti della storia e dell’arte – Michelangelo, Giulio Cesare, Andersen e Wilde – simboli eterni di genialità e diversità.

«È un atto d’amore verso se stessi e verso chi ci ha messo al mondo – racconta l’autrice Costanza DiQuattro, anche direttrice artistica del Teatro Donnafugata insieme alla sorella Vicky –. Al centro c’è il coraggio dell’autenticità, narrato con la delicatezza di chi conosce il potere salvifico della parola e della musica».

Lo spettacolo, diretto e interpretato dallo stesso Strabioli, si muove in equilibrio tra leggerezza e profondità, tra confessione e sorriso, tra introspezione e teatralità. Le musiche dal vivo, composte da Incudine, contribuiranno a creare un’atmosfera intima e suggestiva, che abbraccerà lo spettatore dalla prima all’ultima nota.

«Il teatro è luogo di libertà, umanità e confronto – sottolinea Vicky DiQuattro – e questa pièce ne è l’essenza. Una chiusura di stagione che è insieme dichiarazione di intenti e invito alla riflessione». Come di consueto, gli appuntamenti di prosa saranno preceduti da un aperitivo offerto nel foyer, per trasformare la serata in un’esperienza completa.

Biglietti e info: 334 2208186, www.teatrodonnafugata.it

