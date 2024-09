Vittoria: pregiudicato arrestato, aveva quasi due kg di droga

La polizia di Vittoria ha arrestato un pregiudicato di 51 anni con l’accusa di detenzione illegale a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui hashish e cocaina.

L’indagine

L’indagine si è concentrata su un disoccupato già sottoposto a Sorveglianza Speciale e obbligo di dimora, residente in Contrada Boscopiano, che aveva avviato un’attività di spaccio di droga nella propria abitazione. Grazie a un’osservazione mirata, la polizia ha potuto monitorare le modalità con cui l’uomo distribuiva le sostanze stupefacenti.

La perquisizione

La successiva perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di un borsone termico contenente 16 confezioni di hashish, per un totale di 1,7 kg, e una quantità di cocaina in pietra del peso di 1,4 grammi. Oltre alle droghe, sono stati rinvenuti una somma ingente di denaro in banconote di vario taglio, presumibilmente derivante dall’attività illecita, due bilance elettroniche di precisione e materiale destinato al confezionamento degli stupefacenti.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Ragusa, dove rimarrà a disposizione del Pubblico Ministero in attesa del giudizio per direttissima.

