Vittoria per lo Scicli nella gara con il Vivi Don Bosco a Catania

Una vittoria, quella della squadra femminile di calcio, che arriva nella quarta giornata di ritorno nell’incontro giocato al “Ciccio Scapellato” di Scicli con la Vivi Don Bosco. Le ragazze del presidente Francesco Occhipinti, che militano nel Campionato femminile dilettanti di Eccellenza girone B, hanno vinto con il risultato di 2-0 mantenendo il predominio sulle catanesi che hanno faticato parecchio nell’incontro di ieri a Catania. Con questo risultato positivo lo Scicli calcio femminile si assesta in quarta posizione dietro JSL Junior sport Lab. Catania, Unime Messina ed Alpha sport san Gregorio. “Le ragazze cremisi hanno aperto il nuovo anno con una bella vittoria – commenta Angela Guccione, dirigente della squadra – un 2-1 con il Vivi Don Bosco che sa di vittoria e di impegno da parte delle atlete. Abbiamo avuto molte altre occasioni per segnare sia nel primo tempo che anche nel secondo. I gol sono arrivati al 48° con la giovane Criscione ed al 72° con Lorefice”. La prossima gara è in programma l’11 gennaio: sarà un incontro difficile con le sciclitane chiamate ad affrontare la squadra della JSL Junionr Sport Lab., prima in classifica.

