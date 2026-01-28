A Vittoria Palazzo Iacono torna a nuova vita: al via i lavori di restauro storico

Vittoria guarda al futuro valorizzando la propria storia. Sono stati ufficialmente consegnati i lavori di completamento e recupero del corpo porticato e dei vani annessi di Palazzo Iacono, uno degli edifici storici più rappresentativi della città. L’intervento sarà eseguito dalla ditta PRO.A.CO. S.R.L. di Comiso con un importo contrattuale di 132.651,84 euro, sotto la direzione dell’architetto Salvatore Missud e con il RUP Gioacchino Sortino, funzionario tecnico del Comune.

Il progetto, finanziato con fondi regionali per un totale di 250.000 euro, mira a completare le opere già avviate nel primo stralcio dei lavori, restituendo piena funzionalità e dignità ai vani annessi al corpo porticato. Gli interventi comprendono il ripristino e la manutenzione della copertura e del controsoffitto, la pavimentazione delle sale interne, il completamento delle basole del portico, la realizzazione di nuovi infissi e l’adeguamento degli impianti.

Il Sindaco Francesco Aiello ha sottolineato il valore storico e simbolico di Palazzo Iacono, ricordando l’acquisto dell’immobile durante il suo primo mandato e la volontà di dotare la città di una sede municipale degna di rappresentare l’intera comunità. “Vedere oggi questo edificio curato, recuperato e valorizzato è motivo di grande soddisfazione – ha dichiarato Aiello – Palazzo Iacono non è solo un luogo storico, ma un simbolo dell’identità e della memoria della città”.

Con questo intervento, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico e istituzionale di Vittoria, restituendo alla comunità un edificio simbolo della città pronto ad ospitare attività pubbliche e culturali, consolidando così il legame tra storia, istituzioni e cittadini.

