Servizio Civile all’AVIS di Modica: un anno che può cambiare la vita dei giovani

C’è tempo fino alle 14:00 dell’8 aprile 2026 per candidarsi al bando del Servizio Civile Universale presso AVIS di Modica. Un’occasione concreta per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono mettersi in gioco, crescere e contribuire attivamente alla propria comunità.

Non si tratta solo di un’esperienza formativa, ma di un percorso capace di lasciare un segno profondo. Un anno di impegno, a partire da settembre, in cui i partecipanti avranno la possibilità di lavorare nel mondo del volontariato, promuovere la cultura della donazione e sviluppare competenze utili anche per il futuro professionale.

Un’esperienza che forma e trasforma

Il Servizio Civile Universale all’AVIS di Modica rappresenta molto più di un’attività temporanea. È un’occasione per entrare in contatto diretto con storie, persone e gesti di solidarietà che spesso restano invisibili ma che hanno un impatto reale sulla vita degli altri.

Chi sceglie questo percorso si trova a vivere quotidianamente il valore della donazione, contribuendo a sostenere una rete fondamentale per il sistema sanitario e per il territorio.

Le testimonianze: “Un’esperienza che arricchisce davvero”

A raccontare cosa significa vivere questa esperienza sono due giovani volontarie attualmente impegnate nel progetto.

Matilde Maltese e Stefania Donzella descrivono il Servizio Civile come un percorso capace di mettere alla prova e, allo stesso tempo, di far crescere.

Ogni giorno, spiegano, si entra in contatto con persone diverse, ognuna con una storia legata alla donazione. Un’esperienza che insegna quanto anche un gesto semplice possa avere un valore enorme.

Per Stefania, questo anno ha rappresentato un’opportunità per uscire dalla routine e scoprire nuove capacità. Attraverso la formazione e il confronto con altri volontari provenienti da tutta la Sicilia, ha potuto sviluppare competenze relazionali, comunicative e organizzative.

Matilde sottolinea invece come il Servizio Civile sia anche un primo passo verso il mondo del lavoro, ma soprattutto un’esperienza che fa crescere a livello umano, permettendo di comprendere il valore dell’impegno verso gli altri.

Il ruolo dell’AVIS e l’importanza del volontariato

Il direttivo dell’AVIS di Modica evidenzia come il Servizio Civile non debba essere visto come una semplice pausa, ma come un vero percorso di crescita.

L’associazione, impegnata quotidianamente nella raccolta di sangue e plasma, offre ai giovani selezionati un’esperienza strutturata fatta di formazione, attività sul campo e coinvolgimento diretto nelle iniziative di sensibilizzazione.

Dietro ogni donazione, ricordano, esiste una rete fatta di volontari, operatori e giovani che scelgono di dedicare tempo ed energie alla comunità.

Come partecipare al bando

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma ufficiale del Servizio Civile Universale entro la scadenza dell’8 aprile 2026.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla sede AVIS di Modica, che resta a disposizione per supportare i candidati in tutte le fasi della procedura.

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