Vittoria lancia il Fondo TARI per incentivare il lavoro giovanile

La città di Vittoria fa un passo importante per sostenere i giovani e le imprese locali con l’istituzione di un fondo da 50.000 euro destinato ad agevolazioni sulla TARI per le aziende che assumono giovani under 30. La misura, approvata dalla Giunta comunale, punta a trasformare la fiscalità locale da semplice onere a strumento attivo di politica economica, favorendo la creazione di lavoro stabile, riducendo i costi fissi per le imprese e contrastando lo spopolamento giovanile.

Il fondo, previsto per il triennio 2026-2028, sarà accessibile tramite un Avviso pubblico che la Direzione Tributi renderà presto disponibile, indicando le modalità tecniche per ottenere i benefici. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di rafforzare il legame tra i giovani e il territorio, offrendo opportunità concrete di inserimento professionale. L’assessore alle Politiche Giovanili, Fabio Prelati, sottolinea che si tratta di “un investimento sulla fiducia” e di un modo per creare un ponte tra il mondo della formazione e quello del lavoro, valorizzando il talento locale che rappresenta la vera energia della città.

La misura introduce anche un chiaro criterio di qualità del lavoro. Il vicesindaco con delega alle Politiche Finanziarie e del Lavoro, Giuseppe Fiorellini, evidenzia che l’agevolazione sarà collegata al rispetto dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi e alla tutela dei diritti dei lavoratori. “Sosteniamo il lavoro, ma non un lavoro qualsiasi: sosteniamo il lavoro dignitoso. La riduzione della TARI è il nostro modo di premiare le imprese che rispettano le regole e contrastare quelle pratiche che alterano la concorrenza e penalizzano i lavoratori”, afferma Fiorellini.

Per il sindaco Francesco Aiello, la delibera rappresenta un ulteriore passo nel percorso di sviluppo della città. “Vittoria dovrà continuare a essere un laboratorio di innovazione e crescita. Nonostante le sfide di bilancio, abbiamo scelto di destinare risorse a chi crea lavoro vero e contribuisce alla crescita civile ed economica della comunità”, dichiara Aiello, sottolineando che l’obiettivo è rendere la città più attrattiva per gli investimenti e capace di offrire opportunità reali alle nuove generazioni.

Per tutti i dettagli tecnici e aggiornamenti, sarà possibile consultare periodicamente l’Albo Pretorio e la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di Vittoria.

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