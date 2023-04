Vittoria: il 14 maggio la Jazz Run torna su strada

Neanche il tempo di mettere da parte le fatiche del Vivicittà e le feste pasquali, feste di lavoro per l’Asd No al Doping che sta lavorando sodo per l’allestimento della nuova edizione della Jazz Run, il tradizionale appuntamento di Vittoria, previsto per il 14 maggio, che quest’anno avrà una rilevanza particolare. La gara infatti non solo sarà valida per il Gran Prix regionale e provinciale di corsa su strada, ma assegnerà i titoli siciliani per le categorie Master.



La manifestazione gode del Patrocinio del comune di Vittoria con in testa il Sindaco Francesco Aiello e il suo instancabile delegato allo sport Fabio Prelati e vede a fianco della Asd No al Doping Ragusa la Uisp territoriale Iblei diretta da Tonino Siciliano.



L’appuntamento è in Piazza del Popolo a Vittoria, da dove verrà dato il via alle 10:00 per affrontare un tracciato che negli anni si è dimostrato molto filante. Per meglio dire: negli anni nei quali la Jazz Run si è svolta su strada, perché nelle ultime due stagioni la prova era stata trasformata in un cross fuori stagione. Lo scorso anno la vittoria andò a Corrado Mortillaro e Maria Virginia Salemi.



La gara, alla sua sesta edizione, è allestita su un circuito di 2,5 km che i concorrenti dovranno coprire per 4 volte. Le iscrizioni, del costo di 12 euro, vanno effettuate entro la data dell’8 maggio attraverso l’indirizzo mail sicilia@mysdam.it, mentre il ritiro dei pettorali dovrà essere effettuato dal presidente di società o da un suo delegato. Premi per i primi 3 assoluti e di categoria, uomini e donne.

Info e iscrizioni su www.maratonadiragusa.com

Info tel 3315785084