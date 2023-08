12esima edizione del Trofeo Sport e Natura: i vincitori

Domenica 27 agosto si è svolta la 12ª edizione del Trofeo Sport e Natura presso la Riserva Naturale Speciale Biologica – Macchia Foresta del Fiume Irminio. Questa manifestazione podistica è stata parte del Grand Prix Ibleo 2023 ed è stata organizzata dalla Barocco Running Ragusa, con il patrocinio della Banca Agricola Popolare di Ragusa e del Panathlon Club Ragusa.

L’evento ha riscontrato un notevole successo in termini di partecipazione, con circa 100 atleti che hanno preso parte alla gara, e ha attirato un buon numero di spettatori. Come tradizione, è stato un momento toccante dedicato a Giorgio Pomario, un atleta della Barocco Running scomparso prematuramente. La sua memoria è stata onorata con un caloroso applauso da parte dei partecipanti, che hanno voluto mostrare il loro rispetto in presenza della moglie di Giorgio. Sul versante tecnico, la gara ha previsto una partenza comune per tutte le categorie, con un percorso che ha seguito parte del sentiero pedonale all’interno della Riserva Naturale, da ripetere per tre volte, totalizzando una distanza complessiva di 6,200 km. Nella competizione maschile, il vincitore assoluto è stato Angelo Mandarà della Atletica Padua Ragusa, che ha concluso la sua gara con un tempo di 22’12”.

Ha avuto un’ottima performance anche Daniele Sammatrice della Polisportiva UISP Santa Croce Camerina, giunto secondo con un tempo di 22’21”, e Marco Assenza (22’42”) della Ispica Running, al terzo posto. Nella competizione femminile, il primo posto è stato conquistato da Sabrina Mazza della Barocco Running Ragusa, con un tempo di 27’40”. Al secondo posto si è classificata Vincenza di Giorgio della Running Modica (29’28”), che ha vinto in una sfida fotografica contro Simona Casabene della No al Doping Ragusa. Alla conclusione dell’evento, c’era un grande entusiasmo da parte dell’intero staff organizzativo, guidato dal Presidente della Barocco Running, Giorgio Platania. Platania ha sottolineato l’importanza di combinare lo sport con l’esplorazione della natura e del territorio, evidenziando come l’evento sia stato un momento significativo di aggregazione sportiva e di divertimento, sia per i partecipanti che per il pubblico presente.