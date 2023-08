Torna il Randello Cross

Torna il Randello Cross, organizzato dall’Asd No al Doping Ragusa. Si tratta di una gara di corsa a piedi che si svolgerà il 19 agosto a Punta Braccetto. Questa manifestazione è diventata una tradizione nella zona e si svolge in una cornice particolare, con un percorso di 10 km che attraversa le strade del pittoresco borgo di Ragusa e l’area forestale di Randello.

La gara è considerata una sorta di ibrido fra una corsa cross country e un breve trail, il che la rende unica nel suo genere. Il fatto che si tenga in serata, con partenza alle 18:30, permette ai corridori di godere di temperature più fresche, migliorando la loro esperienza di corsa.

Inoltre, la manifestazione è parte della Settimana Saracena, che offre una serie di eventi culturali e sportivi a Punta Braccetto, rendendo l’intera settimana un periodo ricco di attività interessanti.

I partecipanti hanno l’opportunità di partecipare anche al Walktrail, una camminata di 10 km, che avrà inizio alle 18:00, mezz’ora prima della gara principale.

Il costo delle iscrizioni è di 10 euro per la gara agonistica e 5 euro per la non competitiva. È possibile iscriversi fino al 16 agosto, e ci sarà anche la possibilità di iscriversi sul posto il giorno dell’evento.

Ci saranno premi per i primi 3 corridori assoluti e premi di categoria per entrambi i sessi, il che aggiunge un elemento di competizione e riconoscimento per i partecipanti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’Asd No al Doping al numero di telefono 331.5785084 o visitare il sito web www.maratonadiragusa.com.