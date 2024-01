L’emiliano Marco Ercoli vince la Maratona di Ragusa 2024. FOTO E VIDEO

L’atleta emiliano Marco Ercoli (fa anche ciclismo) ha conquistato la vetta della Maratona di Ragusa 2024, regalando un momento di trionfo sportivo e festa con centinaia di partecipanti che hanno contribuito a rendere l’evento ancora più bello.

La Maratona di Ragusa si è svolta in un’atmosfera carica di entusiasmo e spirito competitivo, forti anche di una giornata soleggiata. Marco Ercoli, già noto per le sue gesta nel mondo del ciclismo, ha dimostrato una volta ancora la sua abilità e determinazione anche come maratoneta, conquistando la vittoria e aggiungendo un nuovo capitolo alla sua carriera sportiva.

Il messaggio condiviso da Ercoli dopo la vittoria riflette il suo approccio alla competizione e alla vita: “Imparare a vincere significa imparare a raggiungere la vetta. Imparare a perdere invece, significa non smettere di desiderarla nonostante si sia franati a valle. In altre parole, significa che nessuna caduta potrà mai essere così profonda da impedire di rialzarsi.”

Le parole di Ercoli non solo evidenziano la sua filosofia di perseveranza, ma ispirano anche tutti coloro che lo seguono. La maratona non è solo una competizione sportiva, ma un simbolo di resilienza e determinazione che può trovare applicazione in molteplici aspetti della vita quotidiana.

La giornata di festa e sport non si è limitata alla maratona stessa. Ieri, l’associazione Novum a Ibla ha organizzato visite guidate in alcuni monumenti, offrendo un’opportunità unica per i partecipanti provenienti da fuori città di esplorare la ricca storia e la cultura di Ragusa.

Questo connubio di eventi sportivi e culturali ha contribuito a creare un fine settimana memorabile per i residenti di Ragusa e i visitatori. Noi restiamo della nostra opinione, già espressa lo scorso anno, ovvero che la maratona dovrebbe coinvolgere maggiormente la città, con più promozione, anche sul web, e maggiori attività anche nei giorni precedenti. E con questo non intendiamo screditare gli sforzi organizzativi dell’associazione che la promuove e gli sforzi dei volontari ma contribuire a migliorare un evento che dovrebbe essere davvero sentito da tutta la città e non solo dal mondo sportivo. Insomma non sono sufficienti quattro comunicati stampa e qualche post social.

FOTO E VIDEO TRATTE DA FACEBOOK