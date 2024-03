Vittoria: droga e farmaci tra una cabina telefonica e un muro, arrestato algerino

Un cittadino straniero, di nazionalità algerina, è stato arrestato dalle Fiamme Gialle per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La GdF ha sequestrato diverse dosi di hashish e farmaci. Durante un’attività di controllo del territorio, i militari della compagnia di Vittoria hanno individuato un involucro contenente oggetti utilizzati per il confezionamento di droghe, nascosto tra una cabina telefonica e un muro. Dopo un servizio di osservazione hanno arrestato il proprietario degli oggetti mentre tentava di recuperarli.

OLTRE ALLA DROGA ANCHE FARMACI



Nell’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti e sequestrati 54 grammi di hashish, già suddivisi in 30 dosi pronte per la vendita, oltre a 87 capsule di farmaci normalmente utilizzati per curare disturbi epilettici ed ansia, la cui vendita è consentita solo su prescrizione medica ma che sono state riscontrate in uso tra i più giovani e sul dark web come sostanza eccitante.

Lo straniero è stato denunciato anche per ingresso e soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, ed è stato portato presso il carcere di Ragusa.

