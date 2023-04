Vittoria: dopo il “Dramma Sacro” di venerdì in scena anche la Resurrectio

Dopo il “Dramma Sacro”, la Resurrectio.

Il 9 aprile, nella basilica di San Giovanni battista, alle 20,30, una rappresentazione ricorderà il momento della Resurrezione.

Da alcuni anni è stata ripresa la tradizione della rappresentazione di Pasqua, attribuita anch’essa al marchese Alfonso Ricca, autore del Dramma Sacro del venerdì sera, più noto nella tradizione popolare.

Così come per il Dramma Sacro (conosciuto anche come “I Parti”), la regia è stata affidata a Walter Manfrè, con l’aiuto di Andrea Traina. Nel ruolo di Maria sarà in scena Tiziana Bellassai, gli altri attori sono Carla Cintolo, Federica Gurrieri, Eugenia Lombardo, Andrea Traina e Marilena Trovato .

La rappresentazione si terrà nella chiesa madre di San Giovanni battista.

Tornando al Dramma Sacro, in programma la sera del 7 aprile, alle 20,30, il sindaco Francesco Aiello ha fatto sapere che l’amministrazione vittoriese cercherà di ottenere il riconoscimento di tutto il contesto dei luoghi della Passione a Vittoria (Il Calvario e il Tempio alle spalle) e dell’intera manifestazione come Bene Unesco.

Già in passato il Dramma Sacro era stato riconosciuto come patrimonio immateriale dell’Unesco e lo scorso anno Vittoria è stata inserita nell’”Associazione Europea dei Comuni per la Passione”.