Vittoria, discarica abusiva in fiamme a Cappellaris: aria irrespirabile vicino al cimitero

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato ieri sera, intorno alle 20, nella zona di contrada Cappellaris, poco distante dal cimitero di Vittoria. Le fiamme si sono sviluppate in una zona dove si trovava una grande discarica abusiva. Non si esclude che tra i rifiuti ci siano anche materiali pericolosi.

Discarica abusiva e rischio sostanze tossiche

Tra questi c’è anche un frigorifero i cui materiali sviluppano sostanze tossiche – se non smaltite correttamente – specie a temperature elevate. Una forte coltre di fumo si è levata nell’aria rendendola irrespirabile.

Vigili del fuoco e Polizia locale in azione

Nella serata di ieri, a partire dalle 20, tre squadre di vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per avere ragione delle fiamme, supportati dalla Polizia locale, diretta dal comandante Filippo Pancrazi. Questa mattina, però, le fiamme sono riprese, sia pure in maniera più lieve ed è stato necessario un nuovo intervento dei vigili del fuoco e della Polizia locale.

